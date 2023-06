Warnemünder Woche, MV-Tag, Schlossfestspiele: Das ist los in MV Stand: 30.06.2023 16:44 Uhr Am ersten Juli-Wochenende gibt es wieder viele Premieren, Kultur- und Kunst-Events überall in Mecklenburg-Vorpommern. Eine Auswahl aller Veranstaltungen finden Sie hier:

Vor allem im Sommer ist immer etwas los in Mecklenburg-Vorpommern, aber gerade an diesem ersten Juli-Wochenende fällt die Entscheidung durchaus schwer. Beim Auftakt zur Warnemünder Woche geht es wie gewohnt rundum maritim zu, das Barther Kinderfest lockt vor allem die Kleinen in die Stadt im Landkreis Vorpommern-Rügen und der Rostocker Volkstheatersommer startet mit "Die Blume von Hawaii" in die Sommer-Saison.

Die 85. Warnemünder Woche

Die Warnemünder Woche findet dieses Jahr wie immer Anfang des Monats, vom 1. bis zum 9. Juli, statt. Fast 2.000 Segler aus rund 30 verschiedenen Nationen machen das Event zu einer der größten Regatten in Deutschland. Auf dem Land wird das Wasserprogramm durch ein buntes Sommerfest abgerundet.

Der MV-Tag in Neubrandenburg

Der MV-Tag findet - nach fünf Jahren Pause - vom 30. Juni bis 2. Juli unter dem Motto "Zusammenhalt in Stadt und Land - Wir in MV" in Neubrandenburg statt. Das Fest soll ein Höhepunkt in dessen Festjahr sein, denn die Vier-Tore-Stadt feiert in diesem Jahr ihr 775. Jubiläum. Das Programm und alle wichtigen Informationen im Überblick. Etwa 1.000 Menschen werden die drei Veranstaltungstage mitgestalten.

Schlossfestspiele in Schwerin

Das jährliche Freiluftfestival für Theater und Musik findet vom 22. Juni bis zum 22. Juli 2023 in Schwerin statt. Besucher erwarten Opern, Musicals, Konzerte, Theaterstücke und Ballettaufführungen und viele andere Veranstaltungen. Ausrichtungsorte der diesjährigen Schlossfestspiele Schwerin sind das Residenztheater am Alten Garten, der historische Schlossinnenhof und das Freilichtmuseum für Volkskunde Schwerin-Mueß. Eröffnet wurden die Schlossfestspiele Schwerin zum Beispiel mit der Ballettgala "Connexion" im Großen Haus. Am Sonnabend, den 1. Juli, feiert hingegen das oscarprämierte Musical "Little Miss Sunshine" seine deutschsprachige Erstaufführung unter der Regie von Katja Wolff, die für die Schweriner Schlossfestspiele bereits "Don Quichote" inszeniert hat. Das Musical beginnt 20.30 Uhr im Schlossinnenhof des Schweriner Schlosses und es sind noch Restkarten verfügbar.

Müritz-Saga in Waren

In opulenten Kostümen vor historisch anmutenden Bühnenbildern wird das spektakuläre Theaterabenteuer "Müritz-Saga" ab dem 1. Juli 2023 wieder zu einer Reise in die Vergangenheit. Bis zum 26. August 2023 heißt es auf der Freilichtbühne Waren (Müritz) immer von Mittwoch bis Samstag ab 19.30 Uhr und Sonntag ab 17.00 Uhr bereit sein für "Die Schatzsuche".

Rostocker "Volkstheatersommer 2023"

Von Muscials über Operetten bis hin zu Konzerten reicht das Repertoire des Rostocker "Volkstheatersommers". Am 1. und 2. Juli gibt es hier zum Beispiel in der Halle 207 in Rostock den Vorläufer der Musicals die Operette "Die Blume von Hawaii" zu sehen. Das Stück von 1931 ziehe alle musikalischen Register jener Zeit, so Reiner Reichel, Intendant des Volkstheaters: Jazz, Foxtrott, Rumba bis hin zu Walzern aus Hawaii. Es stammt aus der Feder von Paul Abraham. Der deutsch-ungarische Komponist mit jüdischen Wurzeln führte die Operette nah an das heutige Muscial-Format heran, so Reichel: "Diese Entwicklung ist in Deutschland nach '33 abgebrochen worden, die Leute sind vertrieben worden. Eigentlich hatten wir hier in Europa den großen Schritt vor uns, diese Musicalentwicklung, die dann in Amerika stattfand, hier zu erleben. Das ist leider beendet worden. Und wir versuchen da anzuknüpfen und große Leistungen europäischer, auch jüdischer Kultur, hier wieder sichtbar zu machen."

Insel- und Strandfest Schwerin Zippendorf

Am Zippendorfer Strand wartet das beliebte Fest für die ganze Familie mit einem abwechslungsreichen Programm auf. Während sich der Badestrand in eine große Sportzone mit Beachsoccer, Beachvolleyball und -handball, Boxen, Trampolinen und Kletterberg verwandelt, kann man auf der Stadtwerke-Bühne viele spannende Künstler erleben. Das Duo "Strandfunk" leitet am Sonnabend zum Beispiel die Abendstunden ein, während NDR 1 Radio MV Moderator Nils Söhrens die Besucher später zur Rocknacht mit der Partyband Jamstreet zieht.

Programm für Sonnabend, den 1. Juli 2023: 12 Uhr: Latin Music mit dem Walter Martinez Duo, im Anschluss Begrüßung und Eröffnung mit Moderator Norbert Bosse

12.30 Uhr: ZUMBA mit der Kindertanzgruppe NTS Schwerin e. V.

13 Uhr: Fechtshow der Fechtgesellschaft

13.30 Uhr: Latin Music mit dem Walter Martinez Duo

14 Uhr: Aikido Sportvorführung

14.30 Uhr: Gitarrenschule Harmonie

15.15 Uhr: Latin Music mit dem Walter Martinez Duo und Talk mit Carsten Stotco und Martin Neuhaus vom Musikklub Schwerin

15.45 Uhr: BigBand Cross Jazz Company e. V.

16.30 Uhr: Sportakrobatik mit dem VfL Schwerin

16.35 Uhr: Latin Music mit dem Walter Martinez Duo

17.00 Uhr: Sommer-Vibes mit dem Duo Strandfunk

18.45 Uhr: Rocknacht mit der Partyband Jamstreet und NDR 1 Radio MV Moderator Nils Söhrens (bis 24 Uhr) Programm für Sonntag, den 2. Juli 2023: 11 Uhr: NDR Moderator Leif Tennemann lädt zum witzigen und musikalischen Frühstück und zum NDR Chor Contest 2023 mit sieben nominierten Chören ein: Freier Chor Schwerin, Schweriner Klönköpp, Jazzatax Schwerin, PopChorn Rostock, Mixtape Rostock, Gemischter Chor Hohenfelde, Kiez-Lerchen der Europaschule Hagenow

14 Uhr: Neptunfest für alle Kinder - wer wird ins Reich des Meeresgottes aufgenommen?

15.45 Uhr: Siegerehrung NDR Chor Contest

16.30 Uhr: Ende Außerdem Sonnabend und Sonntag: 13, 14.30 und 16 Uhr: Inselwanderung mit Führung

zudem den ganzen Tag: Bogenschießen, Schnupperangeln, eigenständige Turmbesichtigung, Figurentheater, Kinderschminken, Spiel, SAS-Ballonkran mit atemberaubender Aussicht, Beachsoccer, Beachhandball, Boxen, Beachvolleyball, Banane fahren, Schach, Stromzwerge-Kinderland zum Toben, Klettern und Springen, Goldwaschanlage der Sparkasse, Feuerwehr zum Anfassen etc. v

Barther Kinderfest

Die Ursprünge des Barther Kinderfestes liegen im Jahr 1828 - als der Kantor der hiesigen Jungenschule durch Bogenschießen das erste Kinderfest ins Leben rief. Heute ist das Fest wesentlich opulenter und wartet am Sonnabend, den 1. Juli 2023, neben dem traditionellen Bogenschießen zum 195. Mal mit viel Spiel und Spaß für die ganze Familie auf seine Besucher. Seit 2016 gehört das Kinderfest übrigens zum Immateriellen Kulturerbe der UNESCO Deutschland. Der Höhepunkt jedes Barther Kinderfestes ist die Krönung des neuen Königspaares, aber auch davor und danach ist viel los:

7 Uhr: Wecken durch die Spielmannszüge aus Barth, Stralsund, Prohn und von Rügen

8 Uhr: Festumzug der Schulen

9 Uhr: Eröffnung auf dem Markt mit NDR Moderator Patrick Ortel

9.30 Uhr: Festumzug vom Markt in die Anlagen

10 Uhr: Spiel & Spaß in den Barther Anlagen: Ausschießen mit Taube & Armbrust sowie den ganzen Tag ein Programm für Groß und Klein mit Riesenrad, Fahrgeschäften, Imbissständen, Spielstrecken von Vereinen, Kitas, Schulen, u.v.m.

Programm auf der Freilichtbühne:



14 Uhr: buntes Kinderprogramm

15.30 Uhr Konzert des Barther Spielmannszuges

16 Uhr Ausschießen des neuen Kinderfestkönigspaares

18.30 Uhr: Vorstellen des neuen Königspaares auf dem Marktplatz und anschließender Umzug mit dem Königspaar in die Barther Anlagen

19.15 Uhr: Aufwärmprogramm

19.45 Uhr: Konzert von Vincent Gross mit anschließender Autogrammstunde

20.45 Uhr: Aftershow-Party mit DJ Maik Schlodinski (bis ca. 22 Uhr)

Zeesenboot-Regatta in Wustrow

Charakteristisch für die Zeesenboote: die rot-braunen Segel. Seit Mitte des 15. Jahrhunderts wurden die breiten, flachliegenden Boote für die Boddenfischerei gebaut. Heute erfreuen sich vor allem Liebhaber an einer uralten Handwerkskunst und zeigen sich und ihre restaurierten Segler am Sonnabend, dem 1. Juli 2023, auf der 37. Zeesbootregatta in Wustrow auf dem Saaler Bodden. Einen guten Blick auf die traditionellen Braun-Segler hat man vom Ortsteil Barnstorf. Die rohrgedeckten, denkmalgeschützten Hofanlagen wären auch so einen Besuch wert. Vor, während oder nach der Regatta kann in maritimem Ambiente gebummelt und geschlemmt werden.

