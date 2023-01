Stand: 10.01.2023 13:30 Uhr Wanderausstellung über jüdisches Leben in Göttingen

Das Städtische Museum Göttingen zeigt ab dem 19. Januar die Wanderausstellung "Gesichter und Geschichten. Jüdisches Leben in Deutschland", ergänzt durch lokale Bezüge. Zu den elf porträtierten jüdischen Persönlichkeiten gehören der Rabbiner und Dozent Leo Baeck (1873-1956), die in Auschwitz ermordete Schauspielerin Dorothea Gerson (1899-1943) und der Rapper Ben Salomo (Jahrgang 1977). In der Ausstellung ist auch ein Selbstporträt des Göttinger jüdischen Künstlers Hermann Hirsch (1861-1934) zu sehen. Die Ausstellung läuft bis zum 2. März. | 10.01.2023 13:20 | NDR Kultur