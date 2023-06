Stand: 16.06.2023 15:45 Uhr Walter Kempowski Preis 2023 geht an Karen Duve

Karen Duve erhält den mit 20.000 Euro dotierten Walter Kempowski Preis für biografische Literatur des Landes Niedersachsen. Zuletzt veröffentlichte Duve den Roman "Sisi" über die österreichische Kaiserin Elisabeth sowie "Fräulein Nettes kurzer Sommer" (2018) über die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848). "Am Ende erzählt Karen Duve (...) immer von Menschen wie uns, von den existenziellen Bedrängnissen, die mit dem Menschsein (...) verbunden sind", so die Jury. Die Auszeichnung soll am 27. September in Hannover überreicht werden. | Sendebezug: | 16.06.2023 14:35 | NDR Kultur