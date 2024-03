Stand: 13.03.2024 15:14 Uhr WORTMELDUNGEN-Literaturpreis 2024 geht an Frank Witzel

Frank Witzel erhält den WORTMELDUNGEN-Literaturpreis 2024. Der Preis für herausragende kritische Kurztexte, die sich mit aktuellen gesellschaftsrelevanten Themen beschäftigen, ist mit 35.000 Euro dotiert und wird zum siebten Mal von der Crespo Foundation verliehen. In seinem ausgezeichneten Essay "Die Möglichkeit einer Micky Maus" beschäftigt sich Witzel, der 2015 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde, mit Verlust und Abschied als Grundbedingung unserer Existenz. Die Preisverleihung findet am 21. Juni 2024 in den Kammerspielen des Schauspiel Frankfurt statt. | Sendebezug: | 13.03.2024 14:40 | NDR Kultur