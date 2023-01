Stand: 08.01.2023 11:33 Uhr WDR Jazzpreis für Altsaxofonistin Niescier und Sängerin Akhondy

Der WDR Jazzpreis geht in diesem Jahr an die deutsch-polnische Altsaxofonistin und Komponistin Angelika Niescier sowie an die aus dem Iran stammende Sängerin Maryam Akhondy. Beide stünden für herausragende weibliche Persönlichkeiten im Jazz und in den Musikkulturen, sagte WDR3-Programmchef Matthias Kremin am Sonntag in Köln. Der WDR Jazzpreis 2023 wird in drei Kategorien verliehen: Jazz, Musikkulturen und Nachwuchs. In der dritten Kategorie wird "The Ultimate Inda High Noon Big Beat Orchestra" des Inda-Gymnasiums in Aachen ausgezeichnet.

