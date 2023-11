Stand: 24.11.2023 10:25 Uhr Neues Tanzfestival in Hannover - Vorverkauf beginnt

Das Real Dance Festival Hannover tritt die Nachfolge des Festivals Tanztheater International an, das nach 38 Jahren im Herbst 2022 endete. Die erste Ausgabe des neuen Festivals ist vom 24. bis 28. Januar 2024 in verschiedenen Spielstätten in Hannover geplant. Jetzt beginnt der Vorverkauf. Für die Aufmacher-Ausgabe hat Festivalleiterin Melanie Zimmermann choreographische Perspektiven aus Indien, dem Iran, Österreich, Portugal und Frankreich versammelt. Damit will sie den Reichtum verschiedener Stile und Genres wie zeitgenössischem Tanz, Hip-Hop und Voguing zeigen. | 24.11.2023 10:30 | NDR Kultur