Stand: 09.11.2023 06:47 Uhr Vorläufige Einigung im Hollywood-Streik der Schauspieler

Fast vier Monate haben die Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood gestreikt und damit viele Film- und Fernsehproduktionen lahmgelegt. Grund dafür war ein Streik mit den Filmstudios. Die Schauspielerinnen und Schauspieler verlangten mehr Geld und die Regelung des Einsatzes von KI in der Branche. Nun haben sie mit den Filmstudios ein "vorläufiges Abkommen" erreicht. Die Vereinbarung muss noch von den Gewerkschaftsmitgliedern ratifiziert werden, bevor sie in Kraft treten kann. | Sendebezug: | 09.11.2023 06:30 | NDR Kultur