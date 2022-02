Vor Synodalversammlung: Kardinal Marx befürwortet Ende des Zölibats Stand: 03.02.2022 19:30 Uhr "Bei manchen Priestern wäre es besser, sie wären verheiratet." Das hat Kardinal Marx in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" gesagt. Florian Breitmeier aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Beitrag anhören 8 Min

Was hat dieser Satz zu bedeuten? Meint Marx damit eine Veränderung in Sachen Zölibat?

Florian Breitmeier: Ja, das kann er sich gut vorstellen. Es ist ihm wichtig, die verpflichtende Ehelosigkeit der Priester nicht abzuschaffen, es aber durchaus im Bereich des Möglichen zu sehen, dass auch Männer in der katholischen Kirche heiraten und das Priestaramt ausführen können. Das ist gar nicht so neu - Marx hat das nach der großen Missbrauchsstudie 2018 schon mal ins Spiel gebracht, auch der ehemalige Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Erzbischof Zollitsch. Diese Diskussion, dass auch katholische Priester heiraten können, ist älter, aber Marx hat das nun passgenau vor der Synodalversammlung in Frankfurt gesetzt.

Aber warum prescht Kardinal Marx hier vor? Was will er mit solchen Äußerungen bewirken?

Breitmeier: Auf jeden Fall den Reformdruck in der katholischen Kirche hochhalten. Auch in eigener Sache zeigen, dass es ihm ernst ist mit Veränderungen. Er steht ja seit der Veröffentlichng des Münchener Missbrauchsgutachtens unter Druck, dass auch von den katholischen Oberhirten Veränderungen kommen. Marx möchte hier zeigen, dass er Teil dieser Debatte und vielleicht auch mancher Veränderungen sein möchte.

Weitere Informationen Missbrauchsgutachten: Kardinal Marx bleibt vorerst im Amt Obwohl er in zwei Fällen des Fehlverhaltens beschuldigt wurde, will Kardinal Marx nicht zurücktreten. Ein Gespräch. mehr

Das erwähnte Missbrauchsgutachten hat auch für Wirbel gesorgt, nicht zuletzt, weil der emeritierte Papst darin eine unrühmliche Rolle spielt. Auch von Marx wurden deutlichere Worte erwartet. Will Marx mit diesem Interview seine Position zurechtrücken?

Breitmeier: Er will zumindest deutlich machen, dass er die Betroffenen sexualisierter Gewalt ins Zentrum seiner Betrachtung stellen will. Da sind ihm ja schwere Vorwürfe gemacht worden, er sei da lange Jahre relativ gleichgültig gewesen. Mittlerweile wurde die große Frage losgetreten, wer wann was wusste. Kardinal Marx macht in dem Interview mit der "SZ" deutlich, man habe Joseph Ratzinger weder schaden noch nützen wollen, als die ersten Berichte 2010 aufgetreten sind. Heute ist ein sehr scharfer Artikel auf der Online-Seite der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erschienen, wo es in einem Bericht heißt, Marx habe Papst Benedikt gedeckt, habe möglicherweise an einem Komplott mitgewirkt, das fernzuhalten, dass man eine Linie stützen könnte, wonach Joseph Ratzinger nicht an dieser Sitzung teilgenommen hat. Kardinal Marx hat darauf in der Sitzung des Synodalen Wegs auch Stellung bezogen und hat das weit von sich gewiesen: Er hat gesagt, es gehe überhaupt nicht darum, dass er jemanden habe schützen wollen. Er weise das von sich, hier möglicherweise als Lügner bezeichnet zu werden. Das zeigt auch die Schärfe, die derzeit in der katholischen Kirche stattfindet, was die Debatten angeht.

Glaubst Du, dass die Kirche inzwischen wirklich an einem Punkt ist, an dem sich tatsächlich etwas verändern kann, nach dem Motto: jetzt oder nie?

Breitmeier: Der Reformdruck ist riesig - das war auch bei der Synodalversammlung in Frankfurt zu hören. Nonnen aus den katholischen Verbänden haben ihre tiefe Enttäuschung über den Kurs ausgedrückt, wie man mit der Aufarbeitung der sexualisierten Gewalt in den Bistümern verfahren ist. Religionslehrerinnen haben berichtet, wie schwer es ist, in der Schule überhaupt noch Glaubensinhalte zu vermitteln, weil viele Schüler das nicht mehr so glauben können und das mittlerweile sehr kritisch sehen. Es ist sehr viel in Bewegung in der katholischen Kirche. Ob es zu den Veränderungen kommt, das wird sich in den nächsten Tagen beim Synodalen Weg zeigen, wenn nämlich die ersten Vorhaben zur Abstimmung kommen.

Weitere Informationen 8 Min Synodaler Weg: Zölibat und Missbrauchsfälle im Fokus Beim Reformdialog zwischen den Bischöfen und Laien stehen das Zölibat, die Rolle der Frauen und Missbrauchsfälle im Mittelpunkt. 8 Min

Können Frauen Priesterinnen werden? Das ist auch eine ganz drängende Frage. Die Argumente dagegen würden für Kardinal Marx, so hat er es in dem Interview gesagt, immer schwächer. Bislang galt: Frauen in Führungspositionen, ja - aber nicht als Priesterinnen. Ist das nicht auch wieder eine verletzende Enttäuschung für Frauen, gerade in der Kirche?

Breitmeier: Die quälenden Debatten über Jahre und Jahrzehnte sind sicherlich enttäuschend gewesen. Das wird auch bei der jetzigen Synodalversammlung in Frankfurt nicht entschieden, sondern erst im nächsten Jahr. Man muss dabei bedenken, dass es die Beschlüsse gibt, die hier in Deutschland gefasst werden, aber auch die auf weltkirchlicher Ebene. Und da sah es in den letzten Jahren nicht so aus, dass es Mehrheiten dafür gibt, dass Frauen auch zu Priesterinnen geweiht werden können. Papst Franziskus hat beispielsweise nach einer großen Amazonas-Synode 2019, wo die Möglichkeit auch auf dem Tisch lag, Frauen zumindest zu Diakoninnen zu weihen, entschieden, dass er gar nichts entscheidet. Er hat damit auch Enttäuschung provoziert. Man muss das immer zwischen dem Reformwillen, der in Deutschland herrscht, unterscheiden, und den Machtverhältnissen auf der weltkirchlichen Ebene.

Die Vollversammlung des Synodalen Wegs hat also begonnen - wie sind Deine Erwartungen? An welchen Punkten wird hier gearbeitet werden?

Breitmeier: Es geht ja um die Fragen: Priesterbild, Frauenämter, Dienste in der Kirche, Weiterentwicklung der Sexualmoral, Machtfragen und Kontrolle. Ich glaube schon, dass es klare Voten geben wird, das kirchliche Arbeitsrecht zu ändern, dass Menschen, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben und das auch öffentlich machen, in Zukunft nicht mehr befürchten müssen, nach dem katholischen Arbeitsrecht die Kündigung zu erhalten. Auch was die mögliche Kontrolle von bischöflicher Macht angeht: Bislang können sie ja in ihren Diözesen frei entscheiden und sind an kaum Beschlüsse gebunden. Da gibt es Vorhaben, die Laien stärker einzubinden, Kontrollgremien zu schaffen, vielleicht auch, dass die Bischöfe sich an manche Voten der Leien binden müssen, zum Beispiel bei der Frage, wer Bischof wird. Das werden spannende Abstimmungen, die jetzt in Frankfurt anstehen.

Das Gespräch führte Claudia Christophersen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 03.02.2022 | 18:00 Uhr