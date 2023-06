Stand: 06.06.2023 08:56 Uhr Vor 90 Jahren eröffnete das erste Autokino

Im Auto sitzen und einen Film schauen - auf einer großen Leinwand, zusammen mit vielen anderen, und doch getrennt. In der Corona-Pandemie wurde der Charme des Autokinos nochmal ganz neu entdeckt. Am 06. Juni vor 90 Jahren wurde das erste Autokino weltweit in den USA eröffnet. Auf einer Leinwand war allerdings noch nichts zu sehen: Die Filme wurden auf eine große, weiße Steinmauer projiziert. Und auch mit der Beschallung war es schwierig, es war, so heißt es, vor allem für die Nachbarschaft sehr laut. Das erste Autokino in Deutschland wurde übrigens erst fast 30 Jahre später eröffnet, 1960 in Gravenbruch in der Nähe von Frankfurt. | Sendebezug: | 06.06.2023 08:30 | NDR Kultur