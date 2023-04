Stand: 04.04.2023 12:18 Uhr Von Batman bis Bugs Bunny: 100 Jahre Warner Bros.

Großes W, großes B - das Logo ist weltweit bekannt: Warner Bros. zählt zu den berühmtesten Filmstudios in Hollywood. Nun feiert das Unternehmen aus Burbank in Kalifornien 100. Geburtstag. Vier Brüder legten den Grundstein dafür: Am 4. April 1923 gründeten die Brüder Albert, Jack, Harry und Sam ihre Filmschmiede, die noch heute zu den größten Akteuren der Branche zählt - und Milliarden an Umsatz generiert. Zuletzt war der Warner-Film "Elvis" im Oscar-Rennen. | 04.04.2023 06:20 | NDR Kultur

Schlagwörter zu diesem Artikel Medien