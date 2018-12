Stand: 19.12.2018 15:37 Uhr

Vom Schicksal eines Handy-Diebes

Digitale Kommunikation ist manchmal gefährlich. Und Männer halten sich häufig für unwiderstehlich. Das sind die Bestandteile der Geschichte, die gleich folgt. Es geht um das, sagen wir mal, selbstgewählte Schicksal eines Handy-Diebes.

Eine Glosse von Klaus Nothnagel

Es fängt an wie eine alltägliche Geschichte: In einem Ort namens Lankow, den Sie sich bitte zwischen Schwerin und Brusewitz vorstellen wollen, wird aus einem Lieferwagen ein Handy gestohlen. Warum? Jeder hat doch schon mindestens ein Handy. Nun, vielleicht hatte der Dieb ein Gerät älteren Typs, so dass er lebenswichtige Apps nicht mehr herunterladen konnte, weil das nur beim neuesten Modell geht. Digitale Notwehr also. Oder der Täter war zwanghaft veranlagt und musste einfach mitnehmen, was er nicht soll, weil es liegt, wo es nicht darf.

Ein unwiderstehliches Profilbild

Der 38-Jährige fand jedenfalls auf dem Bildschirm des Handys - und hier kommt das undurchschaubare Schicksal ins Spiel - das Profilbild einer jungen Frau, welches ihn so sehr ins Hormonbrausen versetzte, dass er sofort Kontakt mit der Person aufnahm und sich - hier kommt ein etwas lachhafter, rustikaler Zug in die Geschichte - mit der Frau an einer Schweriner Straßenbahnhaltestelle verabredete. Allem Anschein nach war es ihm ein so dringliches Anliegen, die schöne Fremde zu besitzen, dass er keine Rücksichten mehr kannte.

Die Frau hatte es aber nicht ehrlich mit dem brodelnden Gigolo gemeint - was man ausnahmsweise befürworten muss; jedenfalls stand an der Straßenbahnhaltestelle etwas deutlich weniger Begehrenswertes als sie, nämlich ein Polizei-Auto. Die Feststellung der Personalien ergab, dass der Handydieb schon wegen einer anderen Kleinstraftat gesucht wurde. Statt in eine erfreulich frivole Situation mit der schönen Fremden geriet er also in Untersuchungshaft; und das alles, ohne die Frau nur ein einziges Mal in natura erblickt zu haben.

Wenn das Handy zur tückischen Falle wird

Was lernen wir aus dem Vorfall? Erstens. Verliebt man sich, ist fast jedes Risiko gerechtfertigt. Ist man nur hormonell berauscht, empfiehlt es sich, nach einem genüsslichen Blick der Sache nicht weiter nachzugehen. Zweitens. Wir alle, also wir Männer, gehen nach dem Grundsatz vor: Belagere ich die Frau nur dreist und hartnäckig genug, wird das zum Erfolg führen. Das gilt aber nicht immer, schon gar nicht digital und an Straßenbahnhaltestellen. Und drittens: Dass jeder ein Handy besitzt, heißt noch lange nicht, dass er auch damit umgehen kann. Moderne digitale Kommunikation kann zur tückischen Falle werden. Dies gilt besonders für Menschen, die mit einem etwas bescheidener zugeschnittenen Geist auskommen müssen, aber von gewaltigem erotischen Appetit gepeitscht werden.

Darum mein gut gemeinter Rat für alle erotomanischen Einfaltspinsel: Sehen Sie irgendwo ein Handy liegen, das Sie nicht als Ihr eigenes erkennen, lassen Sie es einfach liegen. Auch wenn es gerade bimmelt.

