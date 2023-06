Vom Gutshaus-Besuch bis zur "Anarchistischen Musikwirtschaft" Stand: 16.06.2023 16:44 Uhr An diesem Wochenende werden nicht nur die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern eröffnet. Es gibt zahlreiche weitere Kultur- und Kunst-Events, die einen Besuch lohnen.

MittsommerRemise lädt zur Landpartie

Spätestens seit der NDR Nordstory-Reihe "Mit Mut, Mörtel und ohne Millionen" ahnt man, wieviel Arbeit in der Sanierung eines der vielen alten Gutshäuser in Mecklenburg-Vorpommern steckt. Es ist meist ein Projekt auf Lebenszeit. Wer einmal hinter die Kulissen eines solchen Gutshauses blicken will, der sollte sich an diesem Wochenende Zeit für das "Das Festival der Baltischen Gutshäuser" nehmen. In ganz Mecklenburg-Vorpommern kann man Schlösser, Guts- und Herrenhäuser besuchen, die neben Führungen über das Anwesen auch mit Konzerten, Ausstellungen und kulinarischen Leckerbissen auf ihre Besucher warten.

Rehna: "Sogenannte Anarchistische Musikwirtschaft"

"Sogenannte Anarchistische Musikwirtschaft" nennt sich die 18-köpfige Brass- und Punkband, die am Sonnabend in Rehna (Kreis Nordwestmecklenburg) auf dem Klosterfestival zu sehen und zu hören sein wird. Auch wenn es etwas handfester zugeht, es bleibt traditionell. Im historischen Ambiente der Klosteranlage werden Familien durch Kunsthandwerk wie Schmiede- und Holzarbeiten, Musik, Tanz und Kunst in eine andere Zeit katapultiert. Zu hören ist dann am Sonntag auch die ukrainische Sängerin der Band Leléka, die Volkslieder ihres Landes modern interpretieren wird.

Kunst-Installationen in Putbus: Fülle der Natur

Mit einem der größten Themen unserer Zeit beschäftigt sich das Kunstprojekt "Leere/Fülle" auf dem Rondellplatz Circus in Putbus auf Rügen, das ab Sonnabend zu sehen ist. Die Werke von sieben Künstlerinnen und Künstler zeigen die Fülle der Natur und die Leere, die entsteht, wenn sie zerstört wird. Die Installationen, die mitunter extra für den öffentlichen Raum der Stadt entwickelt wurden, laden zum interaktiven Mitmachen ein.

Ludwigslust: Aus Müll wird Kunst

Die Lupinale, eine Wortschöpfung mit Augenzwinkern, hat sich ergeben aus der Abkürzung des Landkreises Ludwigslust-Parchim und dem, was geschieht, wenn Kunst und Kultur zu einem Event gemacht werden. Die Lupinale startet nun schon zum dritten Mal auf dem Gelände des Schlosses in Ludwigslust, diesmal unter dem Motto "ARTcycling - vom Abfall zum Kunstwerk". Künstlerinnen und Künstler setzen sich mit dem weltweiten Konsumverhalten auseinander.

Bilder der Backsteingotik in Neustrelitz

Seine Werke sind eine malerische Liebeserklärung an Mecklenburg und den Norden. Die Bilder des Ernst-Barlach-Preisträgers Alexander Dettmar sind geprägt von der roten Backsteinoptik nordischer Städte. In kräftigen, erdigen Rottönen verewigt er "die Steine des Nordens" in seinen Bildern. Klaudia Friederike Holdefleiß begleitet am Sonntag am Klavier die Ausstellungeröffnung "Die Steine des Nordens" im Kulturquartier Neustrelitz.

Queen-Coverband in Rostock

Es sollte im Sommer 2020 stattfinden, musste aber wegen des Corona-Lockdowns verschoben werden. Nun holt das Volkstheater Rostock das Open-Air-Konzert mit der Queen-Coverband MerQury und der Norddeutschen Philharmonie am Sonntag in Rostock auf der IGA-Park-Bühne nach. Unter der musikalischen Leitung des ehemaligen Chefdirigenten des Babelsberger Filmorchesters werden neben Klassikern wie "We will rock you" und "Bohemian Rhapsody" auch weniger bekannte Werke Mercurys gespielt.

Offene Künstler-Türen auf Schloss Plüschow

Auf Schloss Plüschow im Landkreis Nordwestmecklenburg öffnen Künstlerinnen und Künstler, die zurzeit in den Ateliers des Künstlerhauses arbeiten, am Sonnabend die Türen. Sie geben Einblick in ihr Schaffen und in 400 Jahre Gutshaus-Geschichte.

Alles-Paletti-Cartoons in Prerow

Im Kulturkaten "Kiek in" in Prerow auf dem Darß startet am Sonnabend die Eröffnungsshow zur diesjährigen Freiluft-Ausstellung "Cartoonair am Meer", die bis in den September läuft. Diesmal werden "Prima Bilder" und "Alles-Paletti-Cartoons" zu sehen sein, versprechen die Veranstalter.



Weitere Informationen Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 2023 Die Festspiele MV starten am 17. Juni in Neubrandenburg und enden am 17. September in Wismar. Preisträger in Residence ist der litauischen Akkordeonspieler Martynas Levickis. mehr Festspiele MV: Eröffnungskonzert am Sonnabend im Video-Livestream Martynas Levickis spielt ab 18 Uhr Gershwins "Rhapsody in Blue" - in seiner eigenen spektakulären Fassung auf dem Akkordeon. Video-Livestream

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Kulturjournal | 16.06.2023 | 19:05 Uhr