Vom Ende des Rechtsrucks und der Gefahr rechten Terrors Stand: 18.02.2022 16:42 Uhr Häufig ist in den vergangenen Jahren von einem Rechtsruck die Rede gewesen. Aber trifft die Beschreibung noch zu? Rechte Strömungen geraten allmählich in die Defensive - bei gleichzeitiger Radikalisierung des äußersten rechten Flügels.

von Sebastian Friedrich

Der rassistische Anschlag von Hanau jährt sich in diesen Tagen zum zweiten Mal. Ein 43-Jähriger tötete am 19. Februar 2020 Kaloyan Velkov, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz, Vili Viorel Păun, Gökhan Gültekin, Ferhat Unvar, Mercedes Kierpacz, Said Nesar Hashemi und Hamza Kurtović. Dann seine Mutter Gabriele Rathjen, schließlich sich selbst.

Eine unvorstellbare Tat, die vorläufiger Höhepunkt einer rechten Terror-Welle ist, mit der wir es seit einigen Jahren zu tun haben. Wenige Monate vor Hanau ermordete ein Mann in Halle Jana Lange und Kevin Schwarze. Vorher hatte der Täter vergeblich versucht, sich Zugang zu der Synagoge von Halle zu verschaffen, in der gerade Dutzende Menschen den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur gefeiert hatten. Wiederum wenige Monate zuvor, am 1. Juni 2019, ermordete ein Neonazi den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke.

Eine bis heute häufig zu vernehmende Einschätzung lautet: Die Taten seien Ausdruck eines Rechtsrucks in der Gesellschaft. Dies erscheint auf den ersten Blick plausibel, ist doch in den vergangenen Jahren eine mobilisierungsfähige rechte Bewegung entstanden, nimmt fühlbar rechter Hass im Netz zu und hat sich mit der AfD mittlerweile eine Partei entwickelt, in der Rechtsradikale den Ton angeben. Dennoch stellt sich die Frage, ob wir tatsächlich in Zeiten eines Rechtsrucks leben. Denn es gibt auch noch eine andere Seite: Gegen Rassismus, gegen rechtsradikales Denken und gegen die AfD finden seit Jahren immer wieder zivilgesellschaftliche Proteste statt. Zweifel an der Diagnose vom allgemeinen Rechtsruck sind also angebracht.

Rechtsextremismus: Studien stellen Rückgang fest

Um einen gesamtgesellschaftlichen Rechtsruck zu messen, lohnt ein Blick auf die Einstellungsforschung: Sehr gut ist die Datenlage zu Einstellungen in der Bevölkerung seit Anfang der 2000er-Jahre - nicht zuletzt dank den Mitte-Studien der Universität Leipzig.

Im Jahr 2002 sprachen sich noch 7,6 Prozent der Befragten für eine rechtsautoritäre Diktatur aus. Die Zustimmung ist seitdem auf 3,2 Prozent im Jahr 2020 gesunken. Im gleichen Zeitraum nahm die Zustimmung für Antisemitismus von 9,5 auf 3,6 Prozent ab. Der Anteil der laut der Studie "geschlossen manifest ausländerfeindlich Eingestellten" fiel von 26,5 Prozent auf 16,5 Prozent. Der Anteil derer mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild hat sich mehr als halbiert: von 9,6 Prozent auf 4,3 Prozent. Vergleichbare Studien der Universität Bielefeld bestätigen diese Tendenz.

Sind rechte Positionen in der öffentlichen Debatte sichtbarer als früher?

Zumindest was verbreitete Einstellungen angeht, ist die Gesellschaft in den vergangenen 20 Jahren also keineswegs nach rechts gerückt. Aber wie sieht es bei der öffentlichen Debatte aus? Seit Jahren ist davon die Rede, heute seien rechte Positionen in der öffentlichen Debatte hör- und sichtbarer als früher. Die Diskursanalyse spricht in diesem Zusammenhang von Sagbarkeitsfeldern. Wie hat sich etwa das "Sagbarkeitsfeld" in Bezug auf Debatten um Einwanderung und Integration in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt?

Anfang der 1990er-Jahre etwa dominierte in der öffentlichen Debatte das Bild vom "Ansturm der Asylanten", von der "Flüchtlingswelle", die Deutschland erfasse. Die rechten "Republikaner" plakatierten damals "Das Boot ist voll. Schluss mit dem Asylbetrug". Auch Zeitungen und Magazine wie "FAZ" und "DER SPIEGEL" nahmen die Metapher vom vollen Boot auf und machten sie damit diskursfähig. Es folgten rassistische Proteste auf den Straßen und eine starke Einschränkung des Asylrechts. Spätestens seit dem 11. September 2001 entwickelte sich dann ein antimuslimischer Diskurs: Der Islam wurde zum Schreckgespenst und das Zerrbild einer "Islamisierung des Abendlandes" wurde längst nicht nur von Rechtsradikalen gezeichnet. Angesichts solcher Debatten in Medien der sogenannten Mitte der Gesellschaft fällt es schwer, heute eine Rechtsverschiebung der "Sagbarkeitsfelder" festzustellen. Vielmehr nehmen Rechte von Pegida und AfD auf der Straße, in den Parlamenten und in sozialen Medien Inhalte auf, die vorher bereits etabliert waren.

Der Erfolg der AfD

Für die These vom Rechtsruck spricht der parlamentarische Erfolg der AfD - zumindest auf den ersten Blick. Erstmals seit 1945 ist es einer Partei rechts der Union gelungen, in alle Länderparlamente sowie in den Bundestag und in das Europaparlament einzuziehen. Der Aufstieg der AfD ist aber auch Ausdruck eines Risses, der durch das konservative Lager geht. In den Unionsparteien finden sich heute nur noch wenige dezidiert rechte Vertreter. Selbst ein Friedrich Merz versucht sich stärker von rechts abzugrenzen, seitdem er den Vorsitz der CDU übernommen hat. Die AfD hat nicht ganz unrecht, wenn sie behauptet, dass viele ihrer Positionen früher auch in der Union Platz gefunden hätten. Franz Josef Strauß etwa dürfte der AfD heute näherstehen als der CSU Markus Söders. Ein Politiker vom Schlag Alfred Dreggers, der fast zehn Jahre Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion war, wäre heute ideologisch eher in der AfD als in der Union zu Hause.

Sicher: Heute sitzen mit den AfD-Abgeordneten mehr Rechte im Parlament als noch vor ein paar Jahrzehnten, doch es ist davon auszugehen, dass zumindest einige der AfD-Abgeordneten einst ihren Platz noch in den anderen Parteien gehabt hätten. Der Erfolg der AfD ist also nicht zwingend als Ergebnis einer Ausbreitung rechten Denkens zu verstehen, sondern kann auch als Ausdifferenzierung des rechten bis rechtsradikalen Spektrums interpretiert werden.

Teil 1: Rechtsextremismus: Studien stellen Rückgang fest

Teil 2: Der Aufstieg der Rechten stagniert

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Gedanken zur Zeit | 19.02.2022 | 13:05 Uhr