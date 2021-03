Volkstheater Rostock öffnet am Freitag wieder Stand: 25.03.2021 18:24 Uhr In Rostock darf das Volkstheater an diesem Wochenende zwei Premieren vor Publikum präsentieren. Wegen des relativ geringen Inzidenzwerts sind in der Hansestadt Theateraufführungen unter Corona-Bedingungen erlaubt worden.

Nur jeder fünfte Theaterplatz darf besetzt werden - sowohl am Freitag beim Schauspiel "Jugend ohne Gott" als auch am Sonnabend beim Tanztheater "Life Letters 2". Das Modellprojekt im Volkstheater sieht ein Hygienekonzept mit Maskenpflicht für die Zuschauer vor, hieß es auch Anfrage von NDR 1 Radio MV. Wer keinen aktuellen Corona-Test dabei hat, kann sich vor der Vorstellung im Theater testen lassen. So können jeweils rund 100 Besucher in Rostock wieder live dabei sein.

Andere Theater sind noch nicht so weit

In den anderen Regionen des Landes müssen sich die Zuschauer allerdings noch gedulden. Das Theater Vorpommern teilte mit, dass es bis zum 30. April an den Standorten Greifswald, Putbus und Stralsund keine Vorstellungen plant. Auch am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin gehen die Verantwortlichen nicht davon aus, dass noch im April vor Publikum gespielt wird. Das erklärte ein Theatersprecher dem NDR. Die Theater- und Orchestergesellschaft Neubrandenburg/Neustrelitz wolle sich derzeit an den von der Politik verlängerten Lockdown bis zum 18. April halten, so eine Sprecherin. Danach könnte es aber sofort wieder Theater mit Publikum geben.

Weitere Informationen "Oster-Lockdown" gekippt - Diese Regeln gelten weiter Zwei geplante "Ruhetage" werden nicht eingeführt. Andere Bund-Länder-Beschlüsse haben Bestand. Der Überblick und Reaktionen aus dem Norden. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 25.03.2021 | 18:00 Uhr