Stand: 14.04.2025 12:46 Uhr Volksschauspieler Horst Arenthold mit 64 Jahren gestorben

Das Ohnsorg-Theater trauert um Horst Arenthold: Der Schauspieler, der viele Jahre zum festen Ensemble des Ohnsorg-Theaters gehörte, starb unerwartet vor wenigen Tagen im Alter von 64 Jahren, wie das Theater mitteilte. In der Spielzeit 1998/99 stand Arenthold zum ersten Mal im Ohnsorg-Theater auf der Bühne. Es folgten bedeutende Rollen wie der Zauberkünstler Kiepert in "De blaue Engel", Hein Dickback in "Stratenmusik" und Zettel in "En Sommernachtsdroom", der Dorfrichter Adam in "Dat Schörengericht" und Ewald Brummer zusammen mit Heidi Mahler in "Tratsch op de Trepp". | Sendebezug: 14.04.2025 19:00 | NDR 90,3