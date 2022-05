Stand: 09.05.2022 08:07 Uhr Volker Schlöndorff stellt seinen neuen Film vor - in 44 Kinos

Sein Verleiher hatte ihm eine schlechte Prognose für den Erfolg seines aktuellen Dokumentarfilms gegeben - also entschied sich Regisseur Volker Schlöndorff (83), das Werk in 44 Kinos in Deutschland selbst vorzustellen. "Der Waldmacher" erzählt von einem Wissenschaftler, der eine Wiederaufforstungstechnik entwickelt hat, um etwa Teile der Sahelzone zu begrünen. Sein Verleiher hätte ihm abgeraten, den Film im Kino zu zeigen, da niemand mehr ins Programmkino gehe. Doch die Tour, die am 11. Mai endet, läuft offenbar sehr gut. "Wo ich bisher gewesen bin, waren die Kinos ausverkauft", so der Oscar-Preisträger ("Die Blechtrommel").