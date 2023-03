Stand: 21.03.2023 06:53 Uhr Volker Schlöndorff erhählt Ehrenpreis der Deutschen Filmakademie

Mit der Verfilmung von Günter Grass' Roman "Die Blechtrommel" gelang Regisseur Volker Schlöndorff Ende der 1970er-Jahre der internationale Durchburch. Der Film gewann die Goldene Palme in Cannes, den Oscar für den besten fremdsprachigen Film und auch noch den Bundesfilmpreis. Nun soll Schlöndorff den Ehrenpreis der Deutschen Filmakademie erhalten. Der mittlerweile 83jährige Regisseur wird damit am 12. Mai bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin für seine herausragenden Verdienste um den deutschen Film gewürdigt, so die Deutsche Filmakademie am Montag. | 20.03.2023 15:30 | NDR Kultur