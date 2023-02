Stand: 01.02.2023 11:00 Uhr Volker Bertelmann nominiert für Musikautor*innenpreis 2023

22 herausragende Musikschaffende sind für den 14. Deutschen Musikautor*innenpreis 2023 der GEMA nominiert. Das gab die Akademie für Musikautor*innen am Mittwoch bekannt. Zu den Nominierten gehören etwa Volker Bertelmann (Hauschka). Er ist aktuell oscarnominiert für die Filmmusik fürs Drama "Im Westen nichts Neues". Ebenso nominiert sind etwa Karo Schrader, die Chart-Hits für Clueso schrieb und Gordon Kampe, Professor an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg, nominiert in der Kategorie Komposition für Orchester. Die Preise werden am 30. März in Berlin verliehen. | Sendebezug: | 01.02.23 14:30 | NDR Kultur