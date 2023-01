Stand: 02.01.2023 12:35 Uhr Vinyl-Schallplatten: Beste Verkaufswoche in den USA seit 1991

In der Verkaufswoche bis zum 22. Dezember wurden in den USA 2,2 Millionen Vinyl-Alben verkauft - das beste Wochenergebnis seit 1991. Das hat der Anbieter von Musikverkaufsdaten Luminate mitgeteilt. In der Woche vor Weihnachten stiegen die Vinyl-Verkäufe im Vergleich zur Vorwoche um fast 50 Prozent. Die meistverkaufte Platte in dieser Woche war "Midnights" von Taylor Swift mit 68.000 verkauften Einheiten. Im vergangenen Jahr wurden in Amerika zum ersten Mal seit 30 Jahren mehr Vinyl-Alben als CDs verkauft. Übrigens: Auch die NDR Radiophilharmonie ist erstmals seit Jahren wieder auf Schallplatte zu hören.

| Sendebezug: | 02.01.2023 16:50 | NDR Kultur