Stand: 09.04.2023 10:40 Uhr Vineta-Osterspektakel auf Usedom am Ostersonntag

Am Ostersonntag ab 11.30 Uhr veranstalten etwa 50 Schauspielerinnen und Schauspieler der Vorpommerschen Landesbühne und der Theaterakademie Vorpommern ein buntes Spektakel am Strand von Zinnowitz. Sie erzählen mit Musik und Tanz die Geschichte der versunkenen Stadt Vineta. Die Veranstaltung soll einen Vorgeschmack auf das kommende Stück "Das Goldfest der Gaukler" geben, das ab Juni auf der Zinnowitzer Vineta-Bühne gezeigt wird. Das Vineta-Osterspektakel ist der traditionelle Auftakt der Vineta-Saison der Vorpommerschen Landesbühne. Am Ende der Theatershow wird ein Osterfeuer entzündet. Der Eintritt ist frei. | Sendebezug: | 09.04.2023 10:30 | NDR Kultur