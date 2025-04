Stand: 01.04.2025 08:14 Uhr Vier Filme über die Beatles: Besetzung steht fest

Oscar-Preisträger Sam Mendes will die Geschichte der Beatles mit vier Spielfilmen würdigen und die Besetzung steht jetzt fest. Nach Angaben von "People.com" und "Variety", gaben der Regisseur und Sony bei der CinemaCon in Las Vegas bekannt, dass Paul Mescal die Rolle von Paul McCartney übernehmen soll. Harris Dickinson spielt demnach John Lennon, Barry Keoghan mimt Ringo Starr und Joseph Quinn schlüpft in die Rolle von George Harrison. Der offizielle Titel des Projekts ist: "The Beatles - A Four-Film Cinematic Event". Alle vier Filme sollen im April 2028 erscheinen. | Sendebezug: 01.04.2025 08:30 | NDR Kultur