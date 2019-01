Stand: 31.01.2019 22:49 Uhr

Vier Fernsehpreise für den NDR

Vier NDR Formate sind am Donnerstagabend Düsseldorf mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Sowohl in der Kategorie "Beste Comedy", "Bestes Buch" als auch "Beste Unterhaltung Late Night" und "Beste Musik" gewannen NDR oder Formate, an denen der NDR beteiligt war. Vor allem unterhaltsame NDR Programme konnten punkten.

"Inas Nacht" und "Tatortreiniger" gewinnen

Die bereits vielfach preisgekrönte Show "Inas Nacht" mit Ina Müller gewann in der Kategorie "Beste Unterhaltung Late Night". Seit 2007 empfängt die Sängerin und Kabarettistin ihre prominenten Gäste in der kleinen Hamburger Kneipe "Schellfischposten". Gemeinsame Gesangseinlagen gehören fest dazu - genau wie die kurzen Einsätze des Wilhelmsburger Shantychors.

"Tatortreiniger"-Autorin Mizzi Meyer bekam für ihre Geschichten rund um Putzmann Schotty zudem die Auszeichnung in der Kategorie "Bestes Buch". Hinter dem Pseudonym verbirgt sich Ingrid Lausund, die unter anderem als Hausautorin und Regisseurin am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg arbeitete. Regisseur aller Folgen von "Der Tatortreiniger" ist Arne Feldhusen.

"Kroymann" wird beste Comedy

"Kroymann" gewann in der Kategorie "Beste Comedy". In der Reihe wirft Maren Kroymann zusammen mit Annette Frier und wechselnden Partnerinnen und Partnern einen satirischen Blick auf den Alltag, Politik und Gesellschaft. Schnell und erbarmungslos nimmt "Kroymann" alles auseinander, was politisch korrekt wirkt. Der NDR gehört zu den Koproduzenten.

Zudem gewann Annette Focks den Preis für die "Beste Musik" für den Film "Die Freibadclique". Der NDR war an der Produktion beteiligt.

NDR war neunmal nominiert

Der NDR und seine Mitwirkenden waren insgesamt neunmal nominiert. Der Deutsche Fernsehpreis wird von den großen TV-Anbietern seit 1999 mit einer Unterbrechung jährlich verliehen. In der Jury saß in diesem Jahr unter anderem Schauspielerin Maria Furtwängler (52). Die Gala wurde von Barbara Schöneberger und Steffen Hallaschka moderiert.

