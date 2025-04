Stand: 19.04.2025 13:45 Uhr Viele Weltpremieren bei der Hamburger Dokumentarfilmwoche

In Hamburg beginnt am Dienstag die 22. Dokumentarfilmwoche und sie verspricht einige Weltpremieren. Bis zum 27. April werden in der Hansestadt rund 40 Dokumentarfilme in verschiedenen Spielstätten gezeigt. Das Festival präsentiert eigenen Angaben zufolge ein internationales Programm mit zahlreichen Hamburg- und Weltpremieren, darunter der Eröffnungsfilm "La Base" von Vadim Dumesh. Ein weiterer Schwerpunkt liegt nach Angaben der Veranstalter auf weiblichen Filmschaffenden, etwa mit einer Werkschau der Regisseurin Kristina Konrad und der Weltpremiere ihres neuen Films "Tempi Passati". | Sendebezug: 19.04.2025 15:50 | NDR Kultur

