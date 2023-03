Stand: 24.03.2023 07:40 Uhr Vicky Leandros startet Abschiedstournee in der Elbphilharmonie

Schlagersängerin Vicky Leandros startet ihre Abschiedstournee mit dem Titel "Ich liebe das Leben" mit drei Konzerten im Großen Saal der Hamburger Elbphilharmonie: eines am Freitagabend, zwei am Sonnabend. Nach dem Auftakt in Hamburg will die 70-Jährige im Herbst ihre Deutschlandtour fortsetzen und in 17 weiteren Städten auftreten. Die Schöpferin von Hits wie "Ich liebe das Leben" und "Theo, wir fahr'n nach Lodz" holte 1972 beim Eurovision Song Contest mit "Après toi" den Sieg für Luxemburg.| 24.03.2023 15:30 | NDR Hamburg 90,3

