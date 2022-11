Stand: 18.11.2022 10:28 Uhr Vicky Leandros kündigt Karriereende und Abschiedstournee an

Seit mehr als 50 Jahren ist Vicky Leandros im Showbusiness, Hits wie "Ich liebe das Leben" und "Theo, wir fahr'n nach Lodz" machten sie berühmt. Nun kündigt sie ihren Abschied von der Bühne an - und will vorher nochmal auf Tournee gehen. "Ich denke, es wird Zeit aufzuhören", sagte Leandros der «Bild»-Zeitung. "Im Sommer bin ich 70 Jahre alt geworden. Da fängt man an, über die Endlichkeit des Lebens nachzudenken. Irgendwann muss es vorbei sein." Insgesamt seien im kommenden Jahr noch 13 Konzerte geplant, teilte Semmel Concerts Entertainment am Donnerstagabend mit. Leandros, die auf einem Gut in Schleswig-Holstein lebt, gibt zunächst im März zwei Konzerte in der Hamburger Elbphilharmonie - beide sind bereits ausverkauft.

