Stand: 28.06.2023 10:23 Uhr Vermisster Schauspieler Julian Sands ist tot

Der Schauspieler Julian Sands, bekannt für seine Rolle in dem Oscar-gekrönten Film "A Room with a View", wurde am Dienstag für tot erklärt. Der Schauspieler, der als begeisterter Bergsteiger und Wanderer bekannt war, wurde am Freitagabend, dem 13. Januar, als vermisst gemeldet, nachdem er zuvor alleine in den schneebedeckten Bergen in der Nähe von Los Angeles gewandert war. Menschliche Überreste, die von Wanderern am Samstag in dem Gebiet entdeckt wurden, in dem der 65-jährige Sands verschwunden war, wurden vom Gerichtsmediziner des Bezirks San Bernardino eindeutig als die Überreste des Schauspielers identifiziert, teilte das Büro des Bezirkssheriffs mit. | Sendebezug: | 28.06.2023 10:30 | NDR Kultur