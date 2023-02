Stand: 13.02.2023 14:12 Uhr Vermeer-Ausstellung in Amsterdam ist restlos ausverkauft

Nur drei Tage nach der Eröffnung ist die Vermeer-Ausstellung im Amsterdamer Rijksmuseum ausverkauft, die bis zum 4. Juni die größte Vermeer Sammlung aller Zeiten zeigt. Die 450.000 zur Verfügung stehenden Karten waren in kürzester Zeit verkauft, teilte das Museum am Montag mit. Nun werde geprüft, ob Öffnungszeiten verlängert werden könnten. Das Interesse sei weltweit "gigantisch", so Direktor Taco Dibbits. In Amsterdam sind 28 der wahrscheinlich noch existierenden 37 Gemälde des holländischen Malers zu sehen - mit Bildern von. Museen in Berlin, Dresden und Frankfurt. Sendebezug: | 13.02.2023 13:55 | NDR Kultur