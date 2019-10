Verliebte Russen in Greifswald

Stand: 28.10.2019 06:39 Uhr

Endlich war es mal wieder soweit - die politische Satiresendung von NDR Info, die Intensiv-Station, verließ Sonntagabend glücklich die Enge des Radiostudios und brachte die beliebte Liveshow nach der Sommerpause wieder auf die große Bühne. Erstmalig ging es ganz weit in den Osten, nach Greifswald. Im Kulturbahnhof freuten sich knapp 300 Zuschauer über den satirischen Monatsrückblick auf den Monat Oktober, mit einer Mischung aus Kabarett, witzigen O-Tönen und Musik. Moderator und Gastgeber Axel Naumer begrüßte neben dem Intensiv-Stations-Stammteam auch den Stargast des Abends: Thomas Nicolai.

Der Kabarettist betrachtete seinen Auftritt in Mecklenburg-Vorpommern als Heimspiel, obwohl er ja eigentlich aus Leipzig kommt, aber als Sachse ist Nicolai natürlich "Bilderbuch-Ossi" und amüsierte die Greifswalder auch pflichtschuldig und ganz großartig mit Witzen über den ersten Sekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik, Erich Honecker. Und dem einen oder anderen Pionierlied.

SMS von AKK

Gleich zu Beginn stellte Axel Naumer das Stammteam vor, allen voran die geniale Stimmimitatorin Antonia von Romatowski, die in alle Politikerinnen-Rollen schlüpfte, von Angie Merkel bis Annegret Kamp-Karrenbauer. Als AKK stellte sie sich auch sofort tapfer den kritischen Fragen von Moderator Axel Naumer zur Sicherheitszone in Nordsyrien und ihren vorschnellen Statements dazu, welche die Verteidigungsministerin allerdings vorher mit der Bundeskanzlerin abgeklärt hatte: "Wir sprachen per SMS in Kontakt, ja." Axel Naumer vermutete ganz richtig, dass es ihr wahrscheinlich eigentlich eher um eine Sicherheitszone für sich selbst gehe, einen Puffer für die wackelige Kanzlerkandidatin und umstrittene CDU-Chefin nach den Ergebnissen der Landtagswahl in Thüringen.

Privatdetektiv Harry Stahl wurde aus seinem Urlaub geholt und musste fix in Greifswald einen Fall lösen. Im von Jean-Michel Räber geschriebenen und live vorgetragenen Hörspiel ermittelte der Privatdetektiv und sein Dackel Romeo bösen Investoren aus Berlin hinterher, die mit ihrer schlechten Laune in Greifswald für mächtig Unfrieden sorgten. Alle Geräusche kamen wieder live und in Farbe von Geräusche-Meisterin Nina Wurman.

Galoppierender Größenwahn und pubertäres Widerspruchssyndrom

Das ganze Hin und Her mit dem Brexit macht einen ja ganz krank, meinte unser Moderator und wunderte sich deswegen kein Stück über den prominenten Polit-Patienten von Oberpfleger Fritzschensen (Stephan Fritzsche). Der leidgeprüfte Krankenpfleger hatte diesmal den englischen Premierminister Boris Johnson auf seiner Krankenstation. Was für eine Krankheit plagt ihn denn? "Fragen sie lieber, was er nicht hat. Was wir bis jetzt sicher diagnostizieren konnten, ist galoppierender Größenwahn, schwere Europhobie, pubertäres Widerspruchssyndrom, senile Bettflucht, Realitätsverlust und morbus mentiri im fortgeschrittenen Stadium."

Auch Publikumsliebling Antonia von Romatowski war richtig gut in Form. Die Stimmenimitatorin schlüpfte nicht nur in ihre Paraderolle als Kanzlerin der Herzen, Angie Merkel, sondern wechselte auch blitzschnell zwischen den Stimmen von Annegret Kramp-Karrenbauer, Sahra Wagenknecht und Ursula von der Leyen. Zum Höhepunkt schmetterte von Romatowski als Annegret Kramp-Karrenbauer sogar noch einen Song: "Doch Bundeskanzler werd ich nie!".

Stephan Fritzsche war auch wieder mit der Wochenschau im Stil der 50er Jahre am Start, jeden Freitag Nachmittag auf NDR Info und in Greifswald mit O-Ton Einspielern live vor Publikum.

Show verpasst? Kein Problem!

NDR Info hat die Satire-Show in Greifswald aufgezeichnet. Zu hören ist die Sendung am Montag (28.10.2019) um 21.05 Uhr - hier geht es zum Livestream von NDR Info. Das nächste Mal live vor Ort in Norddeutschland ist die Intensiv-Station am 1. Dezember im Theater an der Ilmenau in Uelzen.

