Verleihung des Mara-Cassens-Preis an Annika Büsing Stand: 11.01.2023 12:44 Uhr Für ihren Roman "Nordstadt" erhält Annika Büsing heute den Mara-Cassens-Preis. Die Verleihung findet ab 19.30 Uhr im Literaturhaus Hamburg statt.

Büsings Erstlingswerk erzählt eine Liebesgeschichte über eine junge Bademeisterin und ein Schwimmer. Bei aller Dramatik vermittele der Roman einen schönen Blick auf die Welt - heißt es unter anderem in der Begründung der Jury. Das sei zart und zugleich schnodderig, außerdem: große Poesie. Mit 20.000 Euro ist es der höchstdotierte Preis für einen deutschsprachigen Debütroman. Annika Büsing ist Lehrerin für Deutsch und Religion an einem Gymnasium in Bochum.

