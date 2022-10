Stand: 21.10.2022 14:20 Uhr Verleihung der "Studenten-Oscars": Drei Preise für Deutschland

Insgesamt drei Preise gingen bei der Verleihung der Student Academy Awards im Oscar-Museum in Los Angeles nach Deutschland - das stand schon vor der Anreise der vier Studenten der Filmunis Babelsberg und München fest. Die Goldmedaille ging an den Kurzfilm "Almost Home" von Nils Keller von der Filmhochschule München. Jan Gadermann und Sebastian Gadow haben in Los Angeles Silber für die Produktion "Laika & Nemo" gewonnen. Auch Welf Reinhart erhielt eine Silbermedaille für seinen Film "Eigenheim". Seit fast 50 Jahren werden die "Studenten-Oscars" vergeben. | Sendebezug: | 21.10.2022 11:40 | NDR Kultur