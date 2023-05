Stand: 11.05.2023 08:50 Uhr Verleihung Deutscher Computerspielepreis 2023

Am Donnerstagabend wird in Berlin der Deutsche Computerspielepreis 2023 verliehen. Der Preis wurde 2009 das erste Mal verliehen - ein Bundestagsbeschluss hatte zuvor festgelegt, dass Computerspiele Kulturgut und damit förderungswürdig sind. Und damit gibt es eben auch diesen Preis: In 15 Kategoerien werden Preisgelder in Höhe von 800.000 Euro vergeben. Aus zahlreichen Einreichungen ermittelte die Jury am 16. und 17. März 2023 die besten Spiele des Jahres. 27 verschiedene Games und Prototypen gehen ins Rennen um eine Auszeichnung beim wichtigsten Preis der deutschen Games-Branche. | Sendebezug: | 11.05.2023 07:50 | NDR Kultur