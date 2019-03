Stand: 26.03.2019 21:51 Uhr

Vergessener Gropius-Bau soll Denkmal werden

Lange galt das Fagus-Werk in Alfeld als einziges Bauwerk, das Bauhaus-Ikone Walter Gropius auf dem Gebiet des heutigen Niedersachsens errichtet hat. Doch in Kirchbrak bei Bodenwerder im Weserbergland steht ein ehemaliges dreistöckiges Fabrikgebäude mit den für Gropius so typischen großen, waagerechten Fensterfronten. Es gibt zwar einige Anbauten - aber die Handschrift des Architekten ist deutlich zu erkennen. In diesem Jahr feiert das Bauhaus 100-jähriges Jubiläum. Dazu gibt es auch in Niedersachsen zahlreiche Veranstaltungen.

Gebäude dient derzeit als Lagerraum

Das Gebäude steht auf dem Gelände der AMCO GmbH. Zurzeit dient der Bau als Lagerraum für alte Maschinen. Am Gebäude selbst ist die Zeit nicht spurlos vorbeigegangen. Während die Fagus-Werke von Gropius in Alfeld schick hergerichtet wurden und als UNESCO-Welterbe ausgezeichnet sind, steht der Bau in Kirchbrak nicht einmal unter Denkmalschutz. Das Landesamt für Denkmalpflege in Hannover antwortete auf die Nachfrage von NDR 1 Niedersachsen: Er sei vergessen worden. Die Behörde will jetzt aber den Gropius-Bau in das Denkmalverzeichnis aufnehmen.

