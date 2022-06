Stand: 29.06.2022 09:03 Uhr Vereinbarung zu Benin-Bronzen noch in diesem Jahr

Die Rückgabe der sogenannten Benin-Bronzen rückt näher. Die Objekte sollten "so zügig wie möglich" nach Nigeria zurückgeführt werden, teilte der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, mit. Ein Teil der Objekte in der Sammlung des Ethnologischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin soll langfristig als Leihgabe in Deutschland bleiben. Die 500 Jahre alten Skulpturen aus dem Königspalast von Benin waren 1897 geraubt und an europäische Museen verkauft worden. Rund 1.100 Bronzen erwarben deutsche Museen, allein mehr als 400 davon sollen sich in Berlin befinden.