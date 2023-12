Stand: 07.12.2023 11:56 Uhr Verein plant neuen Kulturerbe-Anlauf für Astronomische Uhr

Nach der verpassten Aufnahme der Rostocker Astronomischen Uhr in die Anmeldeliste der Länder für die UNESCO-Liste des Kultur- und Naturerbes will der gemeinnützige Förderverein einen neuen Antrag vorbereiten. Die Uhr befindet sich in der Marienkirche und ist mehr als 550 Jahre alt. Sie gilt als weltweit einzige funktionsfähige astronomische Groß- oder Monumentaluhr, die noch größtenteils aus den mittelalterlichen Originalteilen besteht. Der Fachbeirat hatte handwerkliche Lücken unter anderem in Bezug auf den Denkmalstatus und Dokumentation bemängelt. | Sendebezug: | 07.12.2023 11:30 | NDR Kultur