Stand: 03.03.2023 14:00 Uhr Verdi-Oper "Aida" kommt 2024 als Arena-Spektakel nach Hamburg

Für die geplante Neuauflage von Giuseppe Verdis Oper "Aida" in Hamburg kommt nicht nur ein fast fünf Meter großer, täuschend echter Elefant auf die Bühne. Auch der Nil fließt als riesiges blaues Tuch über die Zuschauer hinweg: 2024 soll die berühmte Oper als Neuinszenierung nach langer Pause wieder in mehreren europäischen Arenen erklingen. Die Premiere - der vor allem in Norddeutschland entstandenen Produktion - ist laut Veranstalter für den 2. Februar 2024 in Hamburg geplant, wie Produzent Jasper Barendregt am Donnerstag in Hamburg sagte. | Sendebezug: | 03.03.2023 19:00 | NDR Hamburg 90,3