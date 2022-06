Stand: 20.06.2022 14:52 Uhr Verdacht auf sexuelle Nötigung: Oscar-Preisträger Haggis im Hausarrest

Der Regisseur und Oscar-Preisträger Paul Haggis ist in Italien wegen des Vorwurfs der sexuellen Nötigung und der Körperverletzung in einem Hotel unter Hausarrest gestellt worden. Ihm wird laut Staatsanwaltschaft Brindisi vorgeworfen, eine Frau tagelang in einem Hotelzimmer sexuell genötigt zu haben. Haggis, der für den Film "L.A. Crash" 2006 zwei Oscars gewonnen hatte, bestreitet die Vorwürfe. Eine Frau aus Großbritannien behauptet, von vorigen Sonntag an bis Mittwoch von ihm in einem Hotelzimmer sexuell genötigt worden zu sein. Die zwei sollen sich bereits gekannt haben. Der 69-jährige war als Stargast des Filmfestes von Ostuni eingeplant. Die Verantwortlichen teilten laut Nachrichtenagentur Ansa mit, dass Haggis umgehend von allen Veranstaltungen ausgeschlossen wurde.