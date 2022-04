Verbrechen im Ukraine-Krieg: "Angriffe gegen Sanitäter" Stand: 04.04.2022 16:01 Uhr Bilder von Hunderten getöteten Zivilisten aus dem Kiewer Vorort Butscha gehen um die Welt. Christoph Reuter ist als Kriegsberichterstatter in der Ukraine und spricht im Interview über russische Angriffe auf die Zivilbevölkerung.

Kriegsreporter Christoph Reuter hält sich aktuell im Westen Charkiws in einem sicheren Quartier auf, wo vergleichsweise selten angegriffen wird. Ein Gespräch über die aktuelle Lage in der Ukraine.

Wie müssen wir uns Ihren Alltag vorstellen? Wann und wie verlassen Sie den Hinterhof, um zu berichten?

Christoph Reuter: Nach Lage und meistens relativ früh, weil bis vor zwei Tagen die Ausgangssperre um 18 Uhr begann. Dann musste man wieder dort sein, wo man die Nacht verbringt oder da bleiben, wo man gerade war. Meistens sind wir um 7 Uhr oder 8 Uhr aufgebrochen, waren in der Stadt bei Terminen oder in Absprache mit der Feuerwehr zu Orten unterwegs, wo Raketen eingeschlagen sind. Die Feuerwehr rät dringend, nicht zu früh zu kommen, weil dieselbe Stelle oft ein zweites Mal angegriffen wird, um die Sanitäter und Feuerwehrleute umzubringen.

Wie erleben Sie die Menschen, auf die sie treffen?

Reuter: Erstaunlich resilient und normal angesichts des Umstandes, dass, wenn man Feuerwehrmann, Krankenwagenfahrer, Straßenfeger oder Supermarktverkäufer ist, man in vielen Teilen der Stadt sein Leben riskiert. Man weiß nie, wann eine Rakete einschlägt. Das heißt, es ist eine Entscheidung: Bleibe ich stundenlang an einem bestimmten Ort? Fahre ich dorthin, wo ich damit rechnen muss, bombardiert zu werden? Oder in manche Stadtviertel, vor allen Dingen dieses riesige Plattenbaugebiet Saltivka, in denen fortwährend angegriffen wird?

Sie haben gerade von Gewalt gegen Sanitäter und Feuerwehrleute gesprochen. Können Sie das aus ihren Eindrücken bestätigen, dass es diese massiven Angriffe gegen die Zivilbevölkerung gibt?

Reuter: Ja, das haben wir in dem kleinen Ort Trostjanez, 130 Kilometer nördlich von Charkiw, im kleinen Maßstab erlebt. Und in einem Vorort von Kiew, östlich der Stadt, vor ein paar Tagen. Die russischen Soldaten haben nicht von Anfang an, aber nach einer Weile wahllos auf Zivilisten geschossen. Vor allem wenn sie selber unter Druck geraten, weil sie von der ukrainischen Armee beschossen werden. Oder wenn sie denken: Die sind alle gegen uns, verraten unsere Positionen oder machen Fotos von unserem Panzer. In anderen Fällen haben sie aus Rache Fahrzeuge von Zivilisten, die versucht haben zu fliehen, beschossen und die Leichen dort liegen gelassen. Die haben wir, nachdem das Gebiet wieder befreit worden war, dort liegen sehen. Sie lagen zwei, drei Wochen einfach am Straßenrand. Anhand des Inhalts der Autos war völlig klar, dass das Familien waren, die versucht haben, zu entkommen. Das sind keine Kombattanten, die zum Kampf aufbrechen wollen, sondern ganz normale Menschen, die einfach nur überleben wollten.

Wir haben am Wochenende in der Tagesschau sehr drastische Bilder von solchen Gräueltaten sehen können. Wie wägen Sie und Ihre Kollegen, die Fotos und Videos vor Ort machen, ab: Was dokumentieren wir und was zeigen wir nicht?

Reuter: Wir dokumentieren so gut es geht alles, auch wenn wir das nicht zeigen: Hat diese Leiche dort schon eine Woche lang gelegen oder nicht? Was kann man zum Zustand der Leiche sagen? Wie wurde sie gefesselt? Können wir irgendetwas aufnehmen, was zur Identifizierung beiträgt? - Wobei das im Wesentlichen Sache der Ukrainer ist. - Wir dokumentieren alles, was wichtig sein kann, um zu identifizieren, wer dieser Mensch ist und wann er umgebracht wurde. Das ist nicht unerheblich, wenn jemand kommt und sagt: Die sind doch erst gestern erschossen worden - das war eine Provokation der ukrainischen Regierung. Dann kann man sagen: Nein, die haben dort schon eine ganze Weile gelegen. Das heißt natürlich nicht, dass wir und andere Medien alles zeigen. Aber ich glaube, wir zeigen schon mehr mit den Warnhinweisen, als man sonst zeigt. Nach Unglücken ist es völlig unnötig, das Grauen zu zeigen. Aber wenn dieses Grauen von einer Kriegspartei verursacht wird, wäre es irreführend, es nicht oder nur in seinen mildesten Aspekten zu zeigen. Wenn wir eine Straße lang fahren und dort alle zwei, drei Meter die erschossenen Bewohner ihrer Häuser liegen, sollte man das in irgendeiner Form mitteilen, damit die Menschen wissen, was hier passiert.

Welche Rolle spielt die moralische Verantwortung diesen Menschen gegenüber?

Reuter: Das müssen Sie die Anwohner, die Nachbarn, die Verwandten dieser Menschen fragen. Die meisten, mit denen wir geredet haben, haben kein Problem damit, dass die ganze Leiche des Nachbarn zeigen. Sie haben ein Problem damit, dass in Deutschland und anderen Staaten keine Flugverbotszone über der Ukraine versucht wird durchzusetzen. Dass jahrelang unterschätzt wurde, welche Bedrohung von Putins Regime ausgeht und dass Gas oder Gerhard Schröders Geschäfte wichtiger waren. Es geht Ihnen nicht um das Übertreten der Privatsphäre, wenn man die Leiche von jemandem zeigt, sondern darum, dass man viel zu wenig getan habe, um zu verhindern, dass es überhaupt so weit kommen konnte.

Wie sind Ihre weiteren Pläne vor Ort? Was wäre für Sie der Moment, an dem Sie sagen: Ich verschwindet jetzt auch von hier?

Reuter: Schwer zu sagen. Wenn die Bedrohungslage so wird, dass wir es nicht mehr verantworten können, dort zu sein. Wir waren in den Wochen vorher ein paar Mal in Irpin, dem Vorort Kiew, der vor Butscha liegt. Uns war völlig klar: Wir können nicht über die letzte Linie weiter Richtung Butscha, weil da auf uns geschossen wird. Das geht nicht. Wir kalkulieren, welches Risiko wir für gangbar halten und wo wir sagen: Wir müssen abwarten. Wir können versuchen, jemanden zu finden, der eine Drohne darüber fliegen lässt. Aber wir können nicht selbst dorthin gehen.

Das Interview führte Jan Wiedemann.

