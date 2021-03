Veranstalter reagieren auf Plakate an "Docks" und "Große Freiheit" Stand: 18.03.2021 12:03 Uhr Das "Docks" und die "Große Freiheit 36" in Hamburg bieten mit ihren Läden Kritikern der Corona-Maßnahmen eine Plattform. Jetzt hat die Unterhaltungsbranche in Hamburg Stellung dazu bezogen. Beitrag anhören 5 Min

In der Hamburger Musikszene rumort es. Die Belastung durch die Corona-Pandemie, Lockdown, fehlende Einnahmen, noch nicht ausgezahlte Novemberhilfen ist enorm. Jetzt kommt noch ein Vorfall dazu. An den Außenflächen der Clubs "Docks" und "Große Freiheit 36" hängen Poster mit kritischen Statements zur Corona-Situation - und das seit Monaten.

Nun haben sich sieben Konzertveranstalter mit einem offenen Brief an die Betreiber der Clubs gewandt und fordern eine Distanzierung von den dortigen Aussagen. Auslöser des Briefes war ein Plakat in der vergangenen Woche mit der Überschrift: "Stopp Lockdown - Bewaffnet Euch mit Wissen".

Veranstalter distanzieren sich von "Docks" und "Große Freiheit 36"

Im Schreiben heißt es zum Beginn: "Liebes Docks, liebe Große Freiheit 36, mit großer und wachsender Enttäuschung haben wir in den vergangenen Monaten beobachten müssen, dass ihr zunehmend gefährlichem und demokratiefeindlichem Gedankengut ein Forum bietet ...". Weiter heißt es: "In einer Zeit, in der unsere Branche zusammenstehen sollte, und in der sich unzählige Menschen nach der verbindenden Kraft von Live-Kultur sehnen, sucht ihr anscheinend den Schulterschluss mit Schwurblern, Verschwörern und jenen, die keinen Widerspruch darin sehen, neben Nazis für Demokratie zu demonstrieren. Das können und werden wir nicht länger akzeptieren. Veranstaltungen unter eurem Dach kommen unter diesen Bedingungen für uns nicht infrage ...".

Bisher keine Stellungnahme der Betreiber zum offenen Brief

Von Seiten der Betreiber gibt es zu dem offenen Brief bisher keine Stellungnahme. Auf der Internetseite der Traum GmbH, Mitbetreibergesellschaft der Großen Freiheit, heißt es nur, dass man sich von "radikalen rechten und linken gewaltbereiten, undemokratischen Gruppierungen und Inhalten" distanzieren wolle.

