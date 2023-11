Stand: 20.11.2023 07:30 Uhr Venske will als PEN-Generalsekretärin zurücktreten

Regula Venske will als Generalsekretärin des internationalen PEN zurücktreten. Als Grund für ihren Rücktritt nannte die Hamburger Schriftstellerin in einer Pressemitteilung diverse Statements des Londoner Sekretariats zu den aktuellen Geschehnissen im Nahen Osten. In einem der Online-Statements wurde kurz nach dem Angriff der Hamas auf Israel beispielsweise gefordert, dass Israel mit sofortiger Wirkung die "illegale Besetzung des palästinensischen Gebietes aufgeben und das Apartheid-System abbauen solle, dem das palästinensische Volk seit Jahrzehnten unterliegt". Sie habe dies mit Entsetzen gelesen und sich um eine Diskussion über die Haltung bemüht, aber feststellen müssen, dass sie so schnell nichts werde ausrichten können, so Venske in der Pressemitteilung. | Sendebezug: | 20.11.2023 06:40 | NDR Kultur