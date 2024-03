Stand: 12.03.2024 13:17 Uhr Vatikangericht lehnt Berufung von Klimaklebern ab

Die Bewährungsstrafe gegen zwei Klimakleber wegen Sachbeschädigung im Vatikan bleibt bestehen. Das vatikanische Strafgericht lehnte jetzt die Berufung der beiden Aktivisten der "Letzten Generation" ab, das berichtet die Tageszeitung "La Repubblica". Im August 2022 hatten sich die Frau und der Mann am Sockel der weltberühmten Laokoon-Gruppe in den Vatikanischen Museen festgeklebt. Das Gericht bestätigte nun das Urteil von jeweils neun Monaten Haft auf Bewährung. Die Aktivisten müssen zudem den Schaden von 28.148 Euro an die Regierung des Vatikanstaates zahlen. | Sendebezug: | 12.03.2024 14:40 | NDR Kultur