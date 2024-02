Stand: 09.02.2024 11:55 Uhr "Vater der Jungen Wilden": Maler K.H. Hödicke ist tot

Der auch als "Vater der Jungen Wilden" bezeichnete Maler Karl Horst (K.H.) Hödicke ist tot. Der Neoexpressionist starb am Donnerstag im Alter von 85 Jahren in Berlin, wie die Galerie König unter Berufung auf die Familie mitteilte. Hödicke entwickelte in den 1960er-Jahren neben Malern wie Markus Lüpertz oder Georg Baselitz individuelle Formen einer neoexpressionistischen Malerei. Bezeichnet wurde die Stilrichtung im Anklang an die Expressionisten der Klassischen Moderne als "Junge Wilde". Seine frühen Bilder auf großformatigen Leinwänden spiegelten etwa Kälte und Anonymität der Metropolen wider. Auch Plastiken, Filme und Videos prägten seine Arbeit. In einigen Werken waren Anklänge an Max Beckmann oder Piet Mondrian zu finden. | Sendebezug: | 09.02.2023 12:30 | NDR Kultur