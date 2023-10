Stand: 23.10.2023 14:52 Uhr Vampire und Zombies: Stader Ausstellung beleuchtet Mythen

Mythen und Rituale zur Abwehr von Untoten wie Vampiren, Zombies und "Nachzehrern" stehen im Mittelpunkt einer Ausstellung, die der Schwedenspeicher in Stade ab dem 31. Oktober zeigt. "Wiederkehrende Tote haben viele Namen und finden sich vermutlich in allen Kulturen, ganz sicher jedoch in Europa und in Norddeutschland, gewissermaßen vor der eigenen Tür", heißt es in der Vorschau. Bis Anfang April ist den Angaben zufolge im Schwedenspeicher die Schau unter dem Titel "Untot. Archäologie BISS Popkultur" zu sehen. Präsentiert werden "eine konzentrierte Auswahl von Grabsituationen, begleitet von archäologischen Zeugnissen vom 10. bis 19. Jahrhundert", so das Museum. | Sendebezug: | 24.10.2023 19:00 | NDR 1 Niedersachsen