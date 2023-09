Stand: 20.09.2023 08:01 Uhr Usedomer Musikfestival mit Solidaritätskonzert für Ukraine

Das Usedomer Musikfestival veranstaltet am 27. September das Solidaritätskonzert für die Ukraine "Kharkiv Music Fest zu Gast" im polnischen Swinemünde auf der Insel. Angesichts des Krieges in der Ukraine soll so das Band zwischen den Ländern Lettland, Polen und der Ukraine durch Musik gestärkt werden, wie das Festival am Dienstag mitteilte. "In einer Zeit der Unsicherheit und Unruhe gilt es, die kulturelle Vielfalt zu feiern und als Brücke des Verstehens und der Solidarität zu nutzen", betont Intendant Thomas Hummel. Bei dem Sonderkonzert würden ukrainische Musiker und ukrainische Komponisten spielen. | Sendebezug: | 20.02.2023 19:00 | NDR 1 Radio MV