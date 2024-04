Stand: 13.04.2024 14:23 Uhr Usedomer Literaturpreis an Ronya Othmann

Die Schriftstellerin Ronya Othmann ist in Heringsdorf mit dem diesjährigen Usedomer Literaturpreis ausgezeichnet worden. Gewürdigt wurde ihr Debütroman "Die Sommer" über eine deutsch-jesidische Familiengeschichte. Die in Berlin lebende 31-Jährige schreibe "in einer wunderbar zurückhaltenden Sprache von der existenziellen Herausforderung, die Menschen zwischen zwei Kulturen stemmen müssen", hieß es in der Jury-Begründung. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und mit einem einmonatigen Arbeitsaufenthalt auf Usedom verbunden. | Sendebezug: | 13.04.2024 15:50 | NDR Kultur