Stand: 29.08.2023 07:47 Uhr Urteil kommt: Autorin will höhere Beteiligung an Schweigers Kinohits

In dem seit 2018 andauernden Rechtsstreit um eine höhere Beteiligung einer Drehbuchautorin an den Gesamteinnahmen aus Til Schweigers Kinohits "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken" soll an diesem Mittwoch eine Entscheidung verkündet werden. Die Autorin Anika Decker fordert vor dem Berliner Landgericht mehr Geld aus den Einnahmen der beiden Filme. Hintergrund ihrer Klage ist der "Fairnessparagraf" im Urheberrecht. Er sieht eine Nachbezahlung vor, wenn die ursprünglich vereinbarte Honorierung und die später erzielten Erträge in auffälligem Missverhältnis stehen. "Keinohrhasen" war 2008 der erfolgreichste deutsche Film im Kino. Auch "Zweiohrküken" lockte später Millionen Besucher. | Sendebezug: | 29.08.2023 09:20 | NDR Kultur