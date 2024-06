Stand: 04.06.2024 12:44 Uhr Ursula Haselböck bleibt bis 2030 Intendantin der Festspiele MV

Die gebürtige Wienerin habe ihren Vertrag verlängert und werde das Festival nun bis 2030 leiten, wie die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag in Schwerin mitteilte. Haselböck hatte die Intendanz im September 2020 übernommen, als Nachfolgerin von Markus Fein. Ihr derzeitiger Vertrag wäre zum 31. August 2025 ausgelaufen. Gründungsintendant Matthias von Hülsen erklärte, Ursula Haselböck stehe für die Mission der Festspiele, Musik in höchster Qualität in alle Winkel des Landes zu bringen. Die 42-Jährige habe trotz der Pandemie neue Ideen verwirklicht und dabei die Festspiele zusammengehalten. | Sendebezug: | 04.06.2024 13:00 | NDR Kultur