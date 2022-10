Stand: 05.10.2022 16:09 Uhr Uppsala: Schwedisches Theater bringt Relotius-Skandal auf die Bühne

Der Fälscherskandal um den früheren "Spiegel"-Journalisten Claas Relotius kommt in Schweden auf die Theaterbühne. Das Stadttheater Uppsala zeigt ab Anfang Dezember ein Stück über "den vielleicht größten Journalisten-Bluff aller Zeiten", wie das Theater am Mittwoch mitteilte. Der "Spiegel" hatte den Skandal Ende 2018 selbst öffentlich gemacht. Dem Magazin zufolge waren seit 2011 rund 60 Texte im Heft und bei "Spiegel Online" erschienen, in denen Relotius Protagonisten und Szenen erfunden hat. In Deutschland thematisiert den Fall die Mediensatire "Tausend Zeilen" von Michael Bully Herbig, die seit Ende September in den Kinos zu sehen ist.

