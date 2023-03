Stand: 08.03.2023 15:51 Uhr Universität Oldenburg zeigt Ausstellung über soziale Blasen

Studierende des Masterstudiengangs "Museum und Ausstellung" an der Universität Oldenburg stellen soziale Blasen in den Mittelpunkt ihrer neuen Ausstellung. Am 11. März startet die Schau unter dem Titel "Über Leben in der Bubble". Die interaktive Ausstellung soll zur Selbstreflexion anregen, teilte die Universität mit. Es gehe in der Schau um soziale Gruppen, die nur untereinander kommunizieren und gemeinsame Interessen teilen, aber auch um Filterblasen im Internet. Bis zum 25. März kann die Ausstellung in der Haarenstraße 39 in Oldenburg besucht werden. | Sendebezug: | 08.03.2023 15:45 | NDR Kultur