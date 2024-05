Stand: 21.05.2024 07:29 Uhr Uni Liverpool richtet Konferenz über Taylor Swift vor Konzerten aus

Vor mehreren Konzerten von Taylor Swift in Liverpool wollen Wissenschaftler mit einer Konferenz das Werk des US-Superstars unter die Lupe nehmen. Beim sogenannten Tay Day am 12. Juni sollen Forscherinnen und Forscher aus ganz Europa, aber auch Fans und Studierende sich an einem Symposium "zur Auseinandersetzung mit dem kulturellen Phänomen Taylor Swift" beteiligen, wie die Universität Liverpool am Dienstag mitteilte. Die Großbank Barclay's schätzt, dass die Konzerte die britische Wirtschaft um fast eine Milliarde Pfund (1,17 Mrd Euro) ankurbeln werden. Sendebezug: 21.05.2024 | 08:30 | NDR Kultur