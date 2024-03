Stand: 24.03.2024 17:00 Uhr Ungarischer Komponist Peter Eötvös gestorben

Der ungarische Komponist und Dirigent Peter Eötvös starb am Sonntag in Budapest im Alter von 80 Jahren. Der international als Meister zeitgenössischer Musik gefeierte und lange in Deutschland aktive Künstler hatte sich von Zoltan Kodaly, Karlheinz Stockhausen und Pierre Boulez inspirieren lassen. Mit seiner Tschechow-Oper "Drei Schwestern" wurde er weltberühmt. Zu seinen Werken zählen unter anderem 14 Opern und Musiktheaterstücke, auch zahlreiche Orchesterstücke wie „Psychokosmos“, Memorial for the Columbia Astronauts“ und „Multiversum“, uraufgeführt im Oktober 2017 in der Hamburger Elbphilharmonie. | Sendebezug: | 24.03.2024 16:55 | NDR Kultur